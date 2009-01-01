404 Not Found

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- Tüm çalışanlarımız size saygı, nezaket ve belirli prosedürler çerçevesinde yardımcı olmaktadır. Sizden de sorununuzu bize aktarırken çalışanlarımıza bu şekilde yaklaşımda bulunmanızı rica ederiz. Küfür, hakaret, rendice edici söz ve davranışlar karşısında destek bileti sonlandırılacak ve kalıcı olarak destek hizmeti kapatılacaktır.

- Yaşadığınız problem yada yapmak istediğiniz işlem hakkında resimli anlatım makalesi bulunabilir. Destek bileti açmadan önce bilgi bankasını kontrol etmenizi öneririz.

- Destek biletleri açılış sırasına göre cevaplanmaktadır. Destek biletinden ard arda yazılması, konu başlığında "acil", "çok önemli" gibi kelimeler kullanılması cevaplama süresini hızlandırmayacaktır. Müşteri temsilcilerimiz destek biletinizin detayına ve probleminizin açıklamasına göre önem derecesini ve önceliğini değiştirebilir.